***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sigorta 2022 Sürdürülebilirlik Raporu ekte bilgilerinize sunulmuş olup, https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz adresinde de yayınlanmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215400BIST