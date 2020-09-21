***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında,Denetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet AYDOĞDU'nun üye olarak,Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Murat AKBALIK 'ın Başkan ve diğer Yönetim Kurulu üyesi Sn. Çağatay ABRAŞ'ın üye olarak,Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan olarak,seçilmelerine karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875812BIST