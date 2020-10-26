***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.10.2020 21:52
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.10.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulumuzun daha verimli ve yapıcı çalışmalar gerçekleştirmesi amacıyla Strateji Yönetim Komitesi ve Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi oluşturulmuş ve komite üyelerinin seçimi yapılmıştır.
Strateji Yönetim Komitesi'ne:
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Atilla BENLİ'nin Başkan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Çağatay ABRAŞ'ın Üye, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Remzi DUMAN'ın Üye ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bilal TÜRKMEN'in Ü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884125
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