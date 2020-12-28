***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.12.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, görevlerinden ayrılmış olan Sayın Beşir Alper KARAYAZGAN'ın ve Sayın Atakan BEKTAŞ'ın sırasıyla Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden ayrılmasına, ek olarak Sayın Murat SÜZER'in Riskin Erken Saptanması Komitesine üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895282BIST