***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.12.2020 19:28
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.12.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, görevlerinden ayrılmış olan Sayın Beşir Alper KARAYAZGAN'ın ve Sayın Atakan BEKTAŞ'ın sırasıyla Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden ayrılmasına, ek olarak Sayın Murat SÜZER'in Riskin Erken Saptanması Komitesine üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895282
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|-38,00
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|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
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|1.475
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|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,45
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