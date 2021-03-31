***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı kararları sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi nedeniyle Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiğinden,Denetim Komitesi'neBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet AYDOĞDU'nun Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi'neBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKGÜÇ ile Stratejik Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Fulden PEHLİVAN'ın Üye,Riskin Erken Saptanması Komitesi'neBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet AYDOĞDU ile Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murat SÜZER'in Üye,Strateji Yönetim Komitesi'neYönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sn. Atilla BENLİ'nin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKGÜÇ ile Genel Müdür Yardımcıları Sn. Bilal TÜRKMEN ile Remzi DUMAN'ın Üye,Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi'neYönetim Kurulu Üyesi Sn. Muhammed Mahmut ER'in Başkan ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bilal Türkmen ve Genel Müdür Yardımcısı Ali ARAZ'ın Üyeolarak seçilmelerine karar verilmiştir.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922481BIST