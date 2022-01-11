***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.01.2022 10:03
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanması koşuluyla, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından Sayın Gürdoğan Yurtsever İç Sistemler Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992655
BIST
10:322.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,82
|Açılış
|: 2.060
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|Önceki Kapanış
|: 2.045
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2.068
En Düşük
2.048
10:3213,8080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 13,8700
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|Önceki Kapanış
|: 13,8600
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13,8444
En Düşük
13,7192
10:3215,6709
En Yüksek
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|: 0,08%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,7100
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15,7279
En Düşük
15,5189
10:32803,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,75
|Açılış
|: 803,15
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|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
805,53
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler10:32
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|CELHA
|8,87
|6.659.751
|% 7,52
|
|KRDMB
|10,15
|21.149.773
|% 6,84
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,28
|27.631.856
|% -5,24
|
|KARYE
|16,07
|11.156.542
|% -3,71
|
|ERBOS
|131,00
|79.792.624
|% -3,68
|
|BURCE
|32,74
|1.136.247
|% -3,59
|
|KRDMD
|12,32
|1.223.890.580
|% 6,67
|
|THYAO
|27,14
|972.557.367
|% 1,65
|
|EREGL
|31,12
|837.637.813
|% 2,03
|
|SISE
|15,05
|303.089.480
|% 1,01
|
|GARAN
|11,76
|298.977.445
|% 0,17
|
|KRDMD
|12,32
|1.223.890.580
|% 6,67
|
|YKBNK
|3,69
|252.383.437
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|127.399.327
|% 0,00
|
|TSKB
|1,56
|60.439.134
|% 0,00
|
|THYAO
|27,14
|972.557.367
|% 1,65
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8004
|13,8080
|% -0,09
|
|Euro
|15,6479
|15,6709
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,7079
|18,8017
|% -0,02
|
|Frank
|14,8489
|14,9383
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6667
|3,6851
|% -0,11
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|8,30
|
|Altın Gr.
|801
|801
|0,92
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,01
|0,01
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|0,35
|