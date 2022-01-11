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***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.01.2022 10:03
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanması koşuluyla, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından Sayın Gürdoğan Yurtsever İç Sistemler Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992655


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UZERB 61,90 293.406 % 9,95  
EMNIS 21,74 394.472 % 9,91  
DOBUR 109,90 3.178.308 % 7,75  
CELHA 8,87 6.659.751 % 7,52  
KRDMB 10,15 21.149.773 % 6,84  
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Dolar 13,8004 13,8080 % -0,09  
Euro 15,6479 15,6709 % 0,08  
Sterlin 18,7079 18,8017 % -0,02  
Frank 14,8489 14,9383 % 0,02  
Riyal 3,6667 3,6851 % -0,11  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 8,30  
Altın Gr. 801 801 0,92  
Cumhuriyet 5.311 5.391 -10,00  
Tam 5.285 5.419 -13,04  
Yarım 2.555 2.621 -6,31  
Çeyrek 1.281 1.311 -3,16  
Gümüş.Ons 22,60 22,63 0,14  
Gümüş Gr. 9,99 10,01 0,01  
B. Petrol 81,22 81,22 0,35  
Seans Raporu 10:32
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