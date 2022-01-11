***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanması koşuluyla, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından Sayın Gürdoğan Yurtsever İç Sistemler Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992655BIST