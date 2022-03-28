***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.03.2022 21:39
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı kararları sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi nedeniyle Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiğinden,
Denetim Komitesi'ne
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet AYDOĞDU ile İç Sistemler Başkanı olarak görev yapan Sn. Gürdoğan YURTSEVER'in Üye,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKGÜÇ ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Fulden PEHLİVAN'ın Üye,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet AYDOĞDU ile Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murat SÜZER'in Üye,
Strateji Yönetim Komitesi'ne
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sn. Atilla BENLİ'nin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKGÜÇ ile Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bilal TÜRKMEN'in Üye,
Bilgi Teknolojileri Yönlendirme Komitesi'ne
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muhammed Mahmut ER'in Başkan ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bilal TÜRKMEN ile Genel Müdür Yardımcısı Sn. Sevda MERSİN'in Üye
olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013573
BIST