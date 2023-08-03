***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar3.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı kararları sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiğinden, Kurumsal Yönetim Komitesi'neBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKGÜÇ ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Fulden PEHLİVAN'ın Üye, Denetim Komitesi'neBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma ÖZKUL ile İç Sistemler Başkanı olarak görev yapan Sn. Gürdoğan YURTSEVER'in Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi'neBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma ÖZKUL ile Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Ertan ÖZAY'ın Üye, olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180433BIST