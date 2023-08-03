***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.08.2023 20:55
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
3.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı kararları sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiğinden, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKGÜÇ ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Sn. Fulden PEHLİVAN'ın Üye, Denetim Komitesi'ne
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma ÖZKUL ile İç Sistemler Başkanı olarak görev yapan Sn. Gürdoğan YURTSEVER'in Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma ÖZKUL ile Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Ertan ÖZAY'ın Üye, olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180433
BIST