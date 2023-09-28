***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu kararı ileSayın Mehmet Ertan ÖZAY'ın görevinden ayrılması sebebiyle Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Sayın Gürdoğan YURTSEVER'in üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198036BIST