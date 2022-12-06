***TVB* *TURSG* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TVB******TURSG******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [TURSG]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıVAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET AŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPersonel temini, araç kiralama, yemek satışı ve pazarlama faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.12.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokEdinilen Payların Nominal Tutarı9.760.799,94 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,81 TLToplam Tutar17.634.837 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)9,76Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)96,73Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)96,73Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,001İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Sigorta AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiAcenteVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/12/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPwC TürkiyeDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar17.634.837 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Bağlı Ortaklığımız Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'de Türkiye Sigorta AŞ'nin sahibi olduğu %9,76 oranındaki paylarının tamamı 17.634.837-TL bedelle tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber Bankamızca satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084934BIST