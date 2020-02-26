***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 0 -121.160 0 0 14.805.097 3.881.265 0 22.943.968 677.103 23.621.071TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238Yeni Bakiye2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 0 40.476 0 0 14.805.097 4.387.867 0 23.612.206 677.103 24.289.309Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 171.176 -12.353 383.241 0 307.342 -158.245 -102.292 0 -205.050 0 4.544.278 4.928.097 69.271 4.997.368Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 7 0 11.029 0 0 2.347 0 0 0 0 0 136 -189.743 0 -176.224 -4.700 -180.924Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.645.698 -3.645.698 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.645.698 -3.645.698 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 0 307.342 -117.769 -102.292 0 18.245.881 552.426 4.544.278 28.364.079 741.674 29.105.753Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 0 307.342 -117.769 -102.292 0 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 0 307.342 -117.769 -102.292 0 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -149.980 -64.615 255.767 0 100.132 997.556 58.934 0 0 0 3.369.359 4.567.153 13.521 4.580.674Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -314 0 24.546 0 0 0 0 0 0 0 0 288.213 -562.521 0 -250.076 115.939 -134.137Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.723.042 -4.723.042 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.723.042 -4.723.042 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 723.962 0 115.979 1.068.152 -105.972 697.496 0 407.474 879.787 -43.358 0 23.257.136 -188.859 3.369.359 32.681.156 871.134 33.552.290Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER130.858.298 206.289.254 337.147.552 96.501.074 145.965.409 242.466.483GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 38.069.926 40.210.391 78.280.317 37.626.296 28.402.701 66.028.997Teminat MektuplarıV-III-1 37.379.041 21.625.025 59.004.066 36.896.905 15.055.991 51.952.896Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.904.236 7.080.944 9.985.180 3.807.039 5.902.336 9.709.375Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.322.033 0 1.322.033 1.314.771 0 1.314.771Diğer Teminat Mektupları33.152.772 14.544.081 47.696.853 31.775.095 9.153.655 40.928.750Banka Kredileri7.842 4.574.992 4.582.834 24.005 2.948.104 2.972.109İthalat Kabul Kredileri0 220.683 220.683 0 586.987 586.987Diğer Banka Kabulleri7.842 4.354.309 4.362.151 24.005 2.361.117 2.385.122AkreditiflerV-III-4 141.830 13.590.815 13.732.645 51.010 10.148.777 10.199.787Belgeli Akreditifler141.830 13.590.815 13.732.645 51.010 10.148.777 10.199.787Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 4.736 4.736 0 4.199 4.199Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden324.144 142.897 467.041 243.674 127.759 371.433Diğer Garantilerimizden51.444 49.964 101.408 58.309 38.904 97.213Diğer Kefaletlerimizden165.625 221.962 387.587 352.393 78.967 431.360TAAHHÜTLER50.408.925 32.589.509 82.998.434 38.193.153 27.235.343 65.428.496Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 43.325.448 5.794.937 49.120.385 33.843.142 2.631.960 36.475.102Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 2.407.191 5.561.794 7.968.985 1.501.627 2.252.627 3.754.254Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri7.500 0 7.500 2.250 0 2.250Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriV-III-1 18.076.739 2.340 18.079.079 14.103.024 2.325 14.105.349Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0