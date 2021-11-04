***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -10.204 -740 -1.091 249.682 -523.249 -137.510 0 0 5.490.542 5.067.430 49.016 5.116.446Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.405.622 5.579.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.985.046 0 6.985.046İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -158.472 0 0 0 0 0 0 207.606 -107.701 0 -58.567 -193.700 -252.267Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.386 0 -42.493 683.694 -106.712 696.405 657.156 356.538 -180.868 26.703.687 208.108 5.490.542 44.675.065 726.450 45.401.515Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -35 -13.911 61.803 -276.338 98.025 0 0 2.614.469 2.484.013 97.468 2.581.481Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 20 0 71.869 0 0 0 0 0 0 1.029.624 -1.244.218 0 -142.705 230.138 87.433Kar Dağıtımı0 0 0 0 726 0 0 0 0 0 5.218.798 -5.224.991 0 -5.467 -603 -6.070Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.265 0 -6.265 -603 -6.868Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 726 0 0 0 0 0 5.215.447 -5.215.375 0 798 0 798Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.351 -3.351 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.905.622 6.303.367 0 34.049 888.759 -181.185 882.802 587.579 762.190 -86.383 32.953.372 76.352 2.614.469 48.740.993 1.073.938 49.814.931Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER215.421.449 336.444.456 551.865.905 168.755.052 278.884.858 447.639.910GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 53.161.813 84.537.577 137.699.390 43.928.944 58.547.258 102.476.202Teminat MektuplarıV-III-1 52.445.829 45.446.551 97.892.380 43.395.971 32.027.856 75.423.827Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.743.495 13.012.197 15.755.692 2.594.448 10.005.488 12.599.936Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.695.782 0 2.695.782 2.335.826 0 2.335.826Diğer Teminat Mektupları47.006.552 32.434.354 79.440.906 38.465.697 22.022.368 60.488.065Banka Kredileri4.258 8.276.881 8.281.139 4.258 5.111.534 5.115.792İthalat Kabul Kredileri0 420.568 420.568 0 289.665 289.665Diğer Banka Kabulleri4.258 7.856.313 7.860.571 4.258 4.821.869 4.826.127Akreditifler99.643 29.950.018 30.049.661 253.982 20.667.442 20.921.424Belgeli Akreditifler99.643 29.950.018 30.049.661 253.982 20.667.442 20.921.424Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 7.062 7.062 0 5.925 5.925Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden252.083 728.140 980.223 1.000 474.188 475.188Diğer Garantilerimizden159.999 128.925 288.924 187.331 106.963 294.294Diğer Kefaletlerimizden200.001 0 200.001 86.402 153.350 239.752TAAHHÜTLER84.149.026 48.449.010 132.598.036 72.066.613 42.415.370 114.481.983Cayılamaz TaahhütlerV-III-1 73.847.681 9.017.675 82.865.356 62.318.729 6.517.443 68.836.172Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriV-III-1 3.201.435 7.955.499 11.156.934 5.695.753 6.147.096 11.842.849Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri3.150 0 3.150 3.150 0 3.150Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri30.767.674 2.701 30.770.375 26.086.273 2.419 26.088.692Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme TaahhütleriV-III-1 6.728.332 0 6.728.332 5.723.932 0 5.723.932İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriV-III-1 29.160.261 0 29.160.261 21.320.698 0 21.320.698Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri790.071 0 790.071 597.623 0 597.623Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.196.758 1.059.475 4.256.233 2.891.300 367.928 3.259.228Cayılabilir Taahhütler10.301.345 39.431.335 49.732.680 9.747.884 35.897.927 45.645.811Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri10.301.345 39.431.335 49.732.680 9.747.884 35.897.927 45.645.811Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR78.110.610 203.457.869 281.568.479 52.759.495 177.922.230 230.681.725Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler78.110.610 203.457.869 281.568.479 52.759.495 177.922.230 230.681.725Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.969.787 7.618.867 15.588.654 1.523.642 1.550.002 3.073.644Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.997.625 3.809.464 7.807.089 864.639 681.888 1.546.527Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.972.162 3.809.403 7.781.565 659.003 868.114 1.527.117Para ve Faiz Swap İşlemleri59.597.710 153.914.391 213.512.101 42.382.470 153.888.563 196.271.033Swap Para Alım İşlemleri501.543 66.034.712 66.536.255 1.626.406 56.087.175 57.713.581Swap Para Satım İşlemleri56.656.167 5.720.759 62.376.926 37.636.064 20.995.076 58.631.140Swap Faiz Alım İşlemleri1.220.000 41.079.460 42.299.460 1.560.000 38.403.156 39.963.156Swap Faiz Satım İşlemleri1.220.000 41.079.460 42.299.460 1.560.000 38.403.156 39.963.156Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.132.709 3.327.131 5.459.840 247.144 919.172 1.166.316Para Alım Opsiyonları745.222 1.976.041 2.721.263 143.814 430.420 574.234Para Satım Opsiyonları1.387.487 1.351.090 2.738.577 103.330 488.752 592.082Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 195.835 186.250 382.085Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 186.250 186.250Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 195.835 0 195.835Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.410.404 38.597.480 47.007.884 8.410.404 21.378.243 29.788.647EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.729.341.208 5.210.797.461 10.940.138.669 3.978.687.376 3.684.354.649 7.663.042.025EMANET KIYMETLER83.983.766 30.480.853 114.464.619 73.978.380 28.612.031 102.590.411Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.915.409 0 4.915.409 4.274.226 0 4.274.226Emanete Alınan Menkul Değerler52.266.451 9.757.756 62.024.207 47.305.937 8.853.001 56.158.938Tahsile Alınan Çekler17.517.905 2.686.630 20.204.535 11.974.344 1.763.897 13.738.241Tahsile Alınan Ticari Senetler6.715.396 1.625.107 8.340.503 8.327.754 1.406.998 9.734.752Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.152 355 2.507 2.152 298 2.450İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler399.511 13.644.113 14.043.624 636.516 10.335.188 10.971.704Emanet Kıymet Alanlar2.166.942 2.766.892 4.933.834 1.457.451 6.252.649 7.710.100REHİNLİ KIYMETLER953.025.033 302.199.935 1.255.224.968 775.302.799 312.599.654 1.087.902.453Menkul Kıymetler242.318 205.308 447.626 321.148 200.660 521.808Teminat Senetleri1.023.865 5.036.033 6.059.898 1.153.894 4.085.645 5.239.539Emtia123.927.043 4.008.007 127.935.050 111.710.308 3.495.630 115.205.938Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul687.281.175 247.819.297 935.100.472 529.461.764 262.692.582 792.154.346Diğer Rehinli Kıymetler140.060.529 44.988.035 185.048.564 132.138.333 41.983.730 174.122.063Rehinli Kıymet Alanlar490.103 143.255 633.358 517.352 141.407 658.759KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.692.332.409 4.878.116.673 9.570.449.082 3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI5.944.762.657 5.547.241.917 11.492.004.574 4.147.442.428 3.963.239.507 8.110.681.935Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.269.980 3.504.907Alınan Faizler48.576.779 28.050.565Ödenen Faizler-38.170.554 -17.885.669Alınan Temettüler22.995 17.459Alınan Ücret ve Komisyonlar3.996.682 3.586.403Elde Edilen Diğer Kazançlar355.777 312.659Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.640.704 3.790.905Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.865.255 -2.647.225Ödenen Vergiler-2.673.706 -2.374.022Diğer-7.613.442 -9.346.168Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim796.961 37.390.210Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.399.453 -7.541.437Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.460.611 -7.472.720Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-63.898.154 -130.258.789Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9.774.391 -10.072.786Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-2.414.631 2.316.867Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)53.041.900 140.849.210Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10.436.075 7.718.455Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.717.444 41.851.410Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.066.941 40.895.117YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-19.343.097 -63.784.736İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -48.556Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 700Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.770.591 -1.768.004Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.275.244 371.516Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-32.256.326 -73.712.229Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.964.790 17.584.717Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.261.761 -10.987.874Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.748.820 4.824.545Diğer-43.273 -49.551FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.743.657 19.650.068Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.513.786 28.276.135Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.488.172 -15.336.922İhraç Edilen Sermaye Araçları0 7.000.000Temettü Ödemeleri-603 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-281.354 -289.145Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi90.768 190.164Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-10.441.731 -3.049.387Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar55.596.047 29.986.852Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar45.154.316 26.937.465Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.711.972 5.540.807DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-130.491 -424.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.981 -13.284Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -9.728Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-89 -1.368Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-14.673 -3.477Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler781 1.289Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-116.510 -411.077Yabancı Para Çevrim Farkları61.803 249.682Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-345.247 -633.337Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)98.025 -137.510Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler68.909 110.088TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.581.481 5.116.446Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)67.611.463 146.945.491 214.556.954 53.386.866 143.243.468 196.630.334Nakit ve Nakit BenzerleriV-I-1 15.710.154 74.807.591 90.517.745 14.925.286 81.577.857 96.503.143Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 14.532.522 63.266.967 77.799.489 14.662.490 78.544.752 93.207.242BankalarV-I-3 1.179.889 11.540.637 12.720.526 58.997 3.033.183 3.092.180Para Piyasalarından Alacaklar5.149 0 5.149 206.589 0 206.589Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )V-I-16 -7.406 -13 -7.419 -2.790 -78 -2.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 315.456 11.577.792 11.893.248 297.243 7.161.038 7.458.281Devlet Borçlanma Senetleri111.098 11.382.587 11.493.685 110.576 7.000.000 7.110.576Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler170.679 195.205 365.884 170.609 161.038 331.647Diğer Finansal Varlıklar33.679 0 33.679 16.058 0 16.058Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 45.321.697 59.133.031 104.454.728 31.026.129 52.901.796 83.927.925Devlet Borçlanma Senetleri44.738.993 57.673.261 102.412.254 30.422.704 51.083.898 81.506.602Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.731 4.802 19.533 14.131 4.028 18.159Diğer Finansal Varlıklar567.973 1.454.968 2.022.941 589.294 1.813.870 2.403.164Türev Finansal VarlıklarV-I-2 6.264.156 1.427.077 7.691.233 7.138.208 1.602.777 8.740.985Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.264.156 1.427.077 7.691.233 7.138.208 1.602.777 8.740.985Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)374.733.177 171.337.820 546.070.997 343.944.228 142.525.708 486.469.936KredilerV-I-5 345.954.628 151.361.986 497.316.614 315.239.878 125.612.148 440.852.026Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 1.212.375 2.513.897 3.726.272 903.110 2.367.900 3.271.010Faktoring Alacakları3.943.583 578.668 4.522.251 5.481.094 270.646 5.751.740İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-6 45.589.140 17.125.790 62.714.930 44.218.605 14.528.647 58.747.252Devlet Borçlanma Senetleri45.530.190 16.903.769 62.433.959 44.159.655 14.342.399 58.502.054Diğer Finansal Varlıklar58.950 222.021 280.971 58.950 186.248 245.198Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-21.966.549 -242.521 -22.209.070 -21.898.459 -253.633 -22.152.092SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 1.105.452 0 1.105.452 1.256.254 0 1.256.254Satış Amaçlı1.105.452 0 1.105.452 1.256.254 0 1.256.254Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.931.738 3 1.931.741 1.883.825 3 1.883.828İştirakler (Net)V-I-7 1.546.539 3 1.546.542 1.495.974 3 1.495.977Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler585.323 0 585.323 530.191 0 530.191Konsolide Edilmeyenler961.216 3 961.219 965.783 3 965.786Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 385.199 0 385.199 387.851 0 387.851Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar385.199 0 385.199 387.851 0 387.851Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.996.894 18.213 5.015.107 4.882.144 14.266 4.896.410MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)297.271 339 297.610 273.776 348 274.124Şerefiye14.631 0 14.631 14.631 0 14.631Diğer282.640 339 282.979 259.145 348 259.493YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 809.554 0 809.554 502.143 0 502.143CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 901.398 0 901.398 1.234.832 0 1.234.832DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-15 8.217.058 2.939.735 11.156.793 8.005.234 10.937.422 18.942.656VARLIKLAR TOPLAMI460.604.005 321.241.601 781.845.606 415.369.302 296.721.215 712.090.517YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 239.112.828 229.857.716 468.970.544 214.241.507 203.280.375 417.521.882ALINAN KREDİLERV-II-3 2.325.148 60.986.187 63.311.335 2.450.296 49.238.699 51.688.995PARA PİYASALARINA BORÇLAR74.581.356 23.403.966 97.985.322 79.758.688 21.553.517 101.312.205İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)V-II-3 10.706.127 37.911.829 48.617.956 11.262.156 34.892.367 46.154.523Bonolar5.262.364 442.940 5.705.304 5.960.553 2.188.163 8.148.716Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller5.443.763 37.468.889 42.912.652 5.301.603 32.704.204 38.005.807FONLAR3.005 0 3.005 3.053 0 3.053Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer3.005 0 3.005 3.053 0 3.053GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 269.492 2.422.862 2.692.354 4.061.171 2.022.130 6.083.301Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı269.492 2.422.862 2.692.354 4.061.171 2.022.130 6.083.301Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ959 0 959 672 -108.720 1.372.106 1.263.386 169.087 1.210.809 1.379.896Kar Yedekleri32.648.682 304.690 32.953.372 26.431.074 273.876 26.704.950Yasal Yedekler3.450.266 17.882 3.468.148 2.811.181 17.882 2.829.063Statü Yedekleri6.337 0 6.337 6.337 0 6.337Olağanüstü Yedekler26.571.028 283.193 26.854.221 21.810.638 252.379 22.063.017Diğer Kar Yedekleri2.621.051 3.615 2.624.666 1.802.918 3.615 1.806.533Kar veya Zarar2.458.941 231.880 2.690.821 6.291.176 254.385 6.545.561Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı13.964 62.388 76.352 196.734 11.374 208.108Dönem Net Kâr veya Zararı2.444.977 169.492 2.614.469 6.094.442 243.011 6.337.453Azınlık Payları1.069.268 4.670 1.073.938 742.265 4.670 746.935YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI404.506.137 377.339.469 781.845.606 382.295.411 329.795.106 712.090.517Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 49.680.789 33.987.371 18.468.222 12.463.481Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 37.059.740 26.864.696 13.378.828 9.620.021Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler620.443 2.256 84.587 7.446 18.794Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.495 1.117 462 367Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 11.729.116 6.731.921 4.739.437 2.688.938Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar138.979 267.831 59.147 212.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.728.443 2.855.268 2.302.075 1.152.429İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler5.861.694 3.608.822 2.378.215 1.323.690Finansal Kiralama Faiz Gelirleri230.884 196.956 82.499 73.532Diğer Faiz Gelirleri14.855 18.291 3.339 6.277FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -38.566.441 -17.837.385 -13.570.342 -6.937.189Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -22.964.775 -10.277.438 -7.912.374 -4.173.064Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.211.095 -1.153.349 -421.009 -353.354Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-9.950.806 -2.614.951 -3.683.976 -1.040.712İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -4.248.572 -3.405.224 -1.503.629 -1.185.356Kiralama Faiz Giderleri-108.420 -108.140 -40.326 -31.322Diğer Faiz Giderleri-82.773 -278.283 -9.028 -153.381NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.114.348 16.149.986 4.897.880 5.526.292NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.814.231 2.355.865 1.101.971 750.952Alınan Ücret ve Komisyonlar3.811.959 2.956.576 1.493.983 947.585Gayri Nakdi Kredilerden696.022 554.095 246.232 191.659Diğer3.115.937 2.402.481 1.247.751 755.926Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-997.728 -600.711 -392.012 -196.633Gayri Nakdi Kredilere-8.020 -5.344 -4.039 -1.027Diğer-989.708 -595.367 -387.973 -195.606TEMETTÜ GELİRLERİ22.995 17.459 207 172TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -3.718.659 -2.373.182 -1.842.868 -1.606.526Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 627.391 1.440.546 73.244 706.848Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)V-IV-3 -4.941.123 -1.184.079 -2.104.976 -148.135Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)V-IV-3 595.073 -2.629.649 188.864 -2.165.239DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 6.733.542 5.968.548 1.486.827 1.564.095FAALİYET BRÜT KÂRI16.966.457 22.118.676 5.644.017 6.234.985BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -6.473.399 -9.057.680 -1.966.156 -2.689.386DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-5 -411.045 -57.588 921 20.579PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.863.487 -2.605.791 -998.547 -855.986DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -3.892.500 -3.664.886 -1.400.213 -1.213.055NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.326.026 6.732.731 1.280.022 1.497.137BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)68.039 46.596 26.880 18.639NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-7 3.394.065 6.779.327 1.306.902 1.515.776SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-10 -682.093 -1.238.520 -349.570 -198.436Cari Vergi KarşılığıV-IV-10 -291.961 -1.329.413 -70.572 443.652Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-10 -2.489.953 -1.536.086 -846.361 -909.318Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-10 2.099.821 1.626.979 567.363 267.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 2.711.972 5.540.807 957.332 1.317.340DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-11 2.711.972 5.540.807 957.332 1.317.340Grubun Karı (Zararı)2.614.469 5.490.542 919.756 1.298.278Azınlık Payları Karı (Zararı)97.503 50.265 37.576 19.062Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,69440000 1,68180000 0,24510000 0,32430000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974844BIST