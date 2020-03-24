***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/02/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıVakıfBank International AGEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBankacılıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000.000 EUREdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.03.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı10.000.000 EURBeher Payın Alış Fiyatı8,65 TLToplam Tutar57.082.743 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.013%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (ESV)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (ESV) Ortaklığın 16,15% hissedarıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/03/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEY- Gelir Yaklaşımı kapsamında İndirgenmiş Temettü Yöntemi, Piyasa Yaklaşımı kapsamında Benzer Şirketler Yöntemi kullanılmıştır. KPMG -Gelir yaklaşımı çerçevesinde indirgenmiş temettü akımları analizi("İTA"),piyasa yaklaşımı çerçevesinde benzer şirketler ve benzer işlemler çarpan analizleri uygulanmıştır. Azınlık paylarına ait 2 değerleme rapor sonucunun ortalaması alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası13.12.2019 (EY) - 06.01.2020 (KPMG)Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıErnst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar57.082.743 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlgi: 28.02.2020 tarihli KAP açıklamasıİlgi'de kayıtlı Bağlı Ortaklığımız VakıfBank International AG sermayesindeki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (ESV) paylarının Bankamızca satın alınması hakkındaki açıklamamız doğrultusunda, Bağlı Ortaklığımız VakıfBank International AG sermayesinde ESV'nin sahibi olduğu % 10 oranındaki payların satın alınmasına ilişkin olarak Bankamızca ilgili sandığa teklifte bulunulmuştur. Söz konusu teklifin kabul edilmesi sonucunda, Şirket sermayesinde ESV'nin sahibi olduğu %10 oranındaki 6.600.000 adet payın tamamı 24.03.2020 tarihi itibarıyla Bankamızca satın alınmış, Bankamız VakıfBank International AG sermayesinde %100 oranında tek pay sahibi olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831822BIST