***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi
24.03.2020 18:21
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/02/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
VakıfBank International AG
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bankacılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000.000 EUR
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.03.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.000 EUR
Beher Payın Alış Fiyatı
8,65 TL
Toplam Tutar
57.082.743 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.013%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (ESV)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (ESV) Ortaklığın 16,15% hissedarıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/03/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
EY- Gelir Yaklaşımı kapsamında İndirgenmiş Temettü Yöntemi, Piyasa Yaklaşımı kapsamında Benzer Şirketler Yöntemi kullanılmıştır. KPMG -Gelir yaklaşımı çerçevesinde indirgenmiş temettü akımları analizi("İTA"),piyasa yaklaşımı çerçevesinde benzer şirketler ve benzer işlemler çarpan analizleri uygulanmıştır. Azınlık paylarına ait 2 değerleme rapor sonucunun ortalaması alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
13.12.2019 (EY) - 06.01.2020 (KPMG)
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
57.082.743 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İlgi: 28.02.2020 tarihli KAP açıklaması
İlgi'de kayıtlı Bağlı Ortaklığımız VakıfBank International AG sermayesindeki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (ESV) paylarının Bankamızca satın alınması hakkındaki açıklamamız doğrultusunda, Bağlı Ortaklığımız VakıfBank International AG sermayesinde ESV'nin sahibi olduğu % 10 oranındaki payların satın alınmasına ilişkin olarak Bankamızca ilgili sandığa teklifte bulunulmuştur. Söz konusu teklifin kabul edilmesi sonucunda, Şirket sermayesinde ESV'nin sahibi olduğu %10 oranındaki 6.600.000 adet payın tamamı 24.03.2020 tarihi itibarıyla Bankamızca satın alınmış, Bankamız VakıfBank International AG sermayesinde %100 oranında tek pay sahibi olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831822
BIST