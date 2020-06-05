***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
05.06.2020 14:24
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
İlgili İhraç Tavanı Bilgilerinde yer alan İhraç Tavanı Kıymet Türünün seçiminde yanlışlık yapılması
İptal Edilen Süreç
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849423
BIST
15:47110.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 621,71
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:476,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:477,6442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:47366,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -5,53
|Açılış
|: 366,61
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
366,15
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.129.034
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|264.005
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.206.392
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.500.600
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.531.472
|% -9,84
|
|BURVA
|19,25
|3.131.138
|% -5,45
|
|THYAO
|12,72
|645.947.696
|% 1,03
|
|GARAN
|8,19
|606.218.389
|% 0,61
|
|TUPRS
|89,15
|399.415.132
|% 3,00
|
|PETKM
|3,82
|342.114.173
|% -1,04
|
|ASELS
|31,92
|316.894.246
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|184.930.803
|% -1,20
|
|PETKM
|3,82
|342.114.173
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,34
|114.644.173
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|96.886.178
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|606.218.389
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5404
|8,5832
|% 0,71
|
|Frank
|7,0119
|7,0541
|% -0,37
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-26,88
|
|Altın Gr.
|366
|367
|-5,54
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,00
|
|Tam
|2.449
|2.476
|-42,80
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,10
|
|Çeyrek
|598
|605
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|2,11
|