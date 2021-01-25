***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi
25.01.2021 17:21
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.12.2020 tarihli özel durum açıklaması
Bankamız ilgide kayıtlı açıklama ile tüm para birimlerinde 1 milyar Euro karşılığı tutarda yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") nezdinde gerekli başvuruların yapıldığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 21.01.2021 tarihli toplantısında onaylanmış ve Bankamıza 1 milyar Euro karşılığı tutarda ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç izni verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ektedir. Ekli dosya Türkçedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904207
BIST
17:231.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:237,3901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0202
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:238,9807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
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9,0459
En Düşük
8,9676
17:23442,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,12
|Açılış
|: 442,95
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|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:23
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.915.254
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.317.412
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,75
|11.257.033
|% -8,70
|
|PKENT
|1.450,00
|6.251.310
|% -7,64
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|121,50
|2.365.207.375
|% 6,21
|
|ODAS
|3,99
|1.536.315.561
|% 4,72
|
|PETKM
|5,28
|1.425.094.599
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,11
|1.317.450.781
|% 2,75
|
|GARAN
|9,62
|1.030.934.197
|% -1,43
|
|ODAS
|3,99
|1.536.315.561
|% 4,72
|
|TSKB
|1,99
|693.645.244
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|458.715.156
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|701.139.678
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|1.425.094.599
|% 3,13
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3865
|7,3901
|% -0,27
|
|Euro
|8,9721
|8,9807
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0734
|10,1240
|% -0,34
|
|Frank
|8,2896
|8,3395
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9635
|1,9733
|% -0,30
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|9,27
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,64
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-0,17
|