***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 14.12.2020 tarihli özel durum açıklamasıBankamız ilgide kayıtlı açıklama ile tüm para birimlerinde 1 milyar Euro karşılığı tutarda yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") nezdinde gerekli başvuruların yapıldığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 21.01.2021 tarihli toplantısında onaylanmış ve Bankamıza 1 milyar Euro karşılığı tutarda ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç izni verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ektedir. Ekli dosya Türkçedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904207BIST