Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi

25.01.2021 17:21



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     İlgi: 14.12.2020 tarihli özel durum açıklaması
Bankamız ilgide kayıtlı açıklama ile tüm para birimlerinde 1 milyar Euro karşılığı tutarda yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") nezdinde gerekli başvuruların yapıldığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 21.01.2021 tarihli toplantısında onaylanmış ve Bankamıza 1 milyar Euro karşılığı tutarda ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç izni verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ektedir. Ekli dosya Türkçedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904207


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:231.547
Değişim :  0,30% |  4,66
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 231,10 2.885.746 % 10,00  
LUKSK 40,04 6.915.254 % 10,00  
KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Dolar 7,3865 7,3901 % -0,27  
Euro 8,9721 8,9807 % -0,47  
Sterlin 10,0734 10,1240 % -0,34  
Frank 8,2896 8,3395 % -0,55  
Riyal 1,9635 1,9733 % -0,30  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 9,27  
Altın Gr. 443 443 0,95  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,59 25,64 0,16  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,03  
B. Petrol 55,08 55,08 -0,17  
Seans Raporu 17:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru