***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 23.09.2022 ve 03.10.2022 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamalarımızda belirtilen sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072438BIST