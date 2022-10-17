***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi
17.10.2022 11:07
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 23.09.2022 ve 03.10.2022 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamalarımızda belirtilen sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072438
BIST
12:243.795
En Yüksek
|Değişim
|: 4,62%
|| 167,71
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.797
En Düşük
3.641
12:2418,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
12:2418,1454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0808
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1454
En Düşük
18,0503
12:24989,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,33
|Açılış
|: 989,30
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler12:22
|AKBNK
|14,85
|1.410.879.516
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|80.217.216
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.672.908
|% 10,00
|
|YKBNK
|9,71
|2.400.871.091
|% 9,97
|
|VKING
|7,39
|3.015.657
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,72
|36.869.340
|% -5,79
|
|MEGAP
|4,72
|36.869.340
|% -5,79
|
|GSRAY
|5,24
|92.029.929
|% -4,55
|
|ACSEL
|60,10
|21.440.374
|% -4,30
|
|BERA
|22,60
|262.279.654
|% -3,50
|
|THYAO
|97,30
|3.797.211.807
|% 8,11
|
|YKBNK
|9,71
|2.400.871.091
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,38
|2.175.409.632
|% 9,84
|
|KOZAL
|207,50
|1.814.324.466
|% 4,59
|
|EKGYO
|4,41
|1.741.217.050
|% 4,50
|
|EKGYO
|4,41
|1.741.217.050
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,71
|2.400.871.091
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,38
|2.175.409.632
|% 9,84
|
|SKBNK
|1,86
|305.529.897
|% 8,14
|
|HALKB
|7,91
|1.031.076.091
|% 9,41
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5914
|% 0,13
|
|Euro
|18,1245
|18,1379
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,9130
|21,0179
|% 1,05
|
|Frank
|18,4798
|18,5911
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,09
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|11,91
|
|Altın Gr.
|989
|989
|7,10
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.750
|33,00
|
|Tam
|6.682
|6.737
|-53,00
|
|Yarım
|3.256
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|0,17
|
|B. Petrol
|91,73
|91,73
|0,10
|