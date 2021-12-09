***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2021İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarBankamızın 2.12.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda finansman bonosu, tahvil ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı (sermaye benzeri tahvil) ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılarak ihraç izni alınması konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982390BIST