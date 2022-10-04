***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.10.2022 09:43
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.10.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulunca, 3 Milyar TL nominal tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satışı yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066879
BIST
10:593.479
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 87,04
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.479
En Düşük
3.409
10:5918,5813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,6115
En Düşük
18,4824
10:5918,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1433
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
10:591.020,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.020,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler10:59
|SASA
|78,40
|1.423.090.536
|% 9,96
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,20
|248.811.840
|% 8,67
|
|HALKB
|8,29
|1.065.724.355
|% 8,08
|
|SEKFK
|8,17
|26.961.710
|% 7,36
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,30
|22.198.321
|% -4,44
|
|INFO
|12,18
|13.812.843
|% -4,09
|
|DENGE
|2,50
|17.378.938
|% -3,85
|
|THYAO
|80,85
|2.622.498.645
|% 4,12
|
|SASA
|78,40
|1.423.090.536
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,93
|1.328.461.874
|% 4,19
|
|VAKBN
|8,11
|1.307.942.273
|% 6,43
|
|HALKB
|8,29
|1.065.724.355
|% 8,08
|
|VAKBN
|8,11
|1.307.942.273
|% 6,43
|
|EKGYO
|4,25
|653.720.630
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,17
|1.054.260.234
|% 5,15
|
|HALKB
|8,29
|1.065.724.355
|% 8,08
|
|TSKB
|2,70
|305.906.373
|% 1,89
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5737
|18,5813
|% 0,17
|
|Euro
|18,3602
|18,3703
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,0938
|21,1996
|% 0,74
|
|Frank
|18,6915
|18,8041
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% 0,15
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|8,51
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.808
|6.874
|1,00
|
|Yarım
|3.317
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,15
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|0,14
|