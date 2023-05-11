***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.05.2023 16:34
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı için Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 50.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılması, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borçlanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane DİBS'in veya Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir DİBS'in ya da benzer nitelikte bir başka göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150455
BIST
17:534.865
En Yüksek
|Değişim
|: 8,24%
|| 370,36
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5319,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0502
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5321,3791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0652
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:531.269,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.269,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:51
|TUPRS
|71,50
|3.697.400.700
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.135.295
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|526.936.186
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.667.145
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|761.647.331
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.185.844
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.708.952
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|73.122.552
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,51
|1.112.379.722
|% -9,44
|
|GENTS
|5,31
|64.977.010
|% -6,84
|
|THYAO
|137,70
|7.370.597.551
|% 8,60
|
|ISCTR
|14,10
|5.871.143.766
|% 9,98
|
|EREGL
|31,38
|4.588.424.520
|% 6,66
|
|SISE
|40,38
|4.268.790.939
|% 9,91
|
|KCHOL
|96,60
|4.174.431.344
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.871.143.766
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.996.561.543
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.218.421.899
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|506.433.450
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,30
|3.275.384.591
|% 5,55
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5659
|19,5735
|% 0,18
|
|Euro
|21,3782
|21,3832
|% -0,28
|
|Sterlin
|24,4281
|24,5506
|% -0,63
|
|Frank
|21,7847
|21,9159
|% -0,36
|
|Riyal
|5,2029
|5,2290
|% 0,21
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,11
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.653
|4.913
|177,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|15,35
|15,36
|-0,59
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,99
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407