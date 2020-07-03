***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
03.07.2020 16:13
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
a birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan "Taslak İhraççı Bilgi Dokümanı" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854395
BIST
15:59116.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -894,35
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.924
15:596,8694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
15:597,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
15:59392,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,79
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|43.976.501
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.464.157
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.361.703
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|CMBTN
|62,70
|16.755.659
|% -9,98
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,08
|10.334.101
|% -5,64
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,91
|760.516.488
|% -2,85
|
|KARSN
|3,46
|721.814.209
|% 4,85
|
|ODAS
|2,62
|616.437.258
|% 2,75
|
|GARAN
|8,22
|606.007.030
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,03
|543.178.109
|% -1,93
|
|SKBNK
|1,57
|456.373.021
|% 4,67
|
|IEYHO
|1,04
|306.116.938
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,03
|543.178.109
|% -1,93
|
|ALBRK
|1,79
|433.435.455
|% 1,70
|
|ODAS
|2,62
|616.437.258
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5278
|8,5705
|% 0,09
|
|Frank
|7,2277
|7,2712
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,30
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|6,00
|
|Tam
|2.615
|2.626
|5,30
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-0,58
|
Seans Raporu
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16:14XU100
Endeks 116, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 15, 185.00 milyon TL de
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1032, 93 kaybederek (% -0.95 ) 107, 253