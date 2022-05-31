***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
31.05.2022 18:11
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
İlgi: 31.05.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde, 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan "Taslak İhraççı Bilgi Dokümanı" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033641
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