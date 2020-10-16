***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
16.10.2020 16:26
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.08.2020 tarihli açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.10.2020 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882180
BIST
16:341.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
16:347,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:349,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0330
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:34487,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 487,22
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:34
|TKURU
|357,50
|42.393.071
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.630.781
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.755.405
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.076.842
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|977.998.769
|% 1,04
|
|PETKM
|4,72
|825.292.854
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,82
|587.573.038
|% 5,20
|
|GARAN
|7,09
|579.087.133
|% 1,14
|
|KERVT
|7,69
|520.315.313
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,82
|587.573.038
|% 5,20
|
|IHLGM
|1,72
|501.378.742
|% 8,18
|
|ALBRK
|1,64
|470.313.441
|% 3,80
|
|TSKB
|1,27
|317.449.601
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,93
|370.116.527
|% -0,52
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9443
|7,9488
|% 0,21
|
|Euro
|9,3203
|9,3290
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,2299
|10,2813
|% 0,12
|
|Frank
|8,6684
|8,7206
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1126
|2,1232
|% 0,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,85
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.207
|3.287
|22,30
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|10,79
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,62
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:46AKYHO
Yüzde 6.25 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 983, 869 adet işlem
-
16:45ULAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 228, 924 adet işlem
-
16:44PEGYO
Yüzde 8.47 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 339, 420 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 53 artarak (% 0.81 ) 1, 310
-
16:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, ALBRK, IHLGM