***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
09.07.2021 18:05
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.06.2021 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 30.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "İhraççı Bilgi Dokümanı" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950047
BIST
17:541.378
En Yüksek
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505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:54
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|164.117.792
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.136.870
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,65
|114.770.079
|% 8,33
|
|EDIP
|2,84
|25.420.112
|% 6,37
|
|FADE
|17,47
|49.316.698
|% -9,99
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|SNGYO
|3,81
|33.738.076
|% -9,93
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|PEKGY
|1,10
|232.688.135
|% -9,84
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|KTSKR
|17,13
|76.502.710
|% -9,37
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|IDEAS
|55,00
|12.527.939
|% -8,64
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|GARAN
|8,55
|738.573.189
|% -0,12
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|KRDMD
|7,24
|702.205.160
|% 2,26
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|THYAO
|13,57
|691.778.005
|% -0,66
|
|PETKM
|5,46
|681.691.337
|% 2,25
|
|EREGL
|18,02
|541.804.743
|% 2,62
|
|PEKGY
|1,10
|232.688.135
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|359.343.962
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,85
|233.265.530
|% -0,54
|
|PETKM
|5,46
|681.691.337
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,24
|702.205.160
|% 2,26
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6533
|8,6547
|% -0,44
|
|Euro
|10,2545
|10,2760
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9756
|12,0357
|% 0,15
|
|Frank
|9,4259
|9,4827
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3018
|2,3134
|% -0,43
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,66
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
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|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
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|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,20
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|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|0,01
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|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,40
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