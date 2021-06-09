***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
09.06.2021 17:28
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
İlgi: 09.06.2021 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde, 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan "Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941436
BIST
17:241.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:248,5855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:2410,4767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0036
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:24522,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,65
|Açılış
|: 522,09
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:22
|YAYLA
|4,19
|22.306.240
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.610.682
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.894
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.589.082
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.498.921
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,73
|3.996.733
|% -6,83
|
|NUGYO
|11,93
|8.482.509
|% -6,43
|
|SANFM
|14,17
|3.622.028
|% -6,16
|
|METUR
|7,07
|19.779.061
|% -5,73
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,60
|1.499.823.376
|% 0,83
|
|GARAN
|8,31
|761.680.826
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|702.954.839
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,75
|637.100.505
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,40
|404.252.132
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,04
|702.954.839
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,26
|291.976.401
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,05
|218.523.269
|% 4,59
|
|THYAO
|14,60
|1.499.823.376
|% 0,83
|
|GARAN
|8,31
|761.680.826
|% 0,12
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5838
|8,5852
|% -0,23
|
|Euro
|10,4714
|10,4774
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0935
|12,1542
|% -0,41
|
|Frank
|9,5627
|9,6203
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2815
|2,2929
|% -0,27
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-0,84
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,02
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,58
|
Seans Raporu
17:22
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17:35XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 11, 125.00 milyon TL de
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17:35BMSCH
Yüzde 9.91 oranında artışla 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 435, 822 adet işlem
-
17:34TMPOL
Yüzde 8.52 oranında artışla 15.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 473, 669 adet işlem
-
17:33YESIL
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 811, 523 adet işlem
-
17:31DESA
Yüzde 5.74 oranında artışla 12.90 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 987 adet işlem