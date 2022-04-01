***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.04.2022 15:55
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29.03.2022 tarihli açıklamamız. Bankamızca 300.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu.
Bu kapsamda vade başı 08.04.2022 olmak üzere vade sonu 01.07.2022 olan 84 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 04-05-06 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 300.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015046
BIST
17:392.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 16,76
|Açılış
|: 2.239
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|Önceki Kapanış
|: 2.233
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2.255
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2.230
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|: 908,11
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|Önceki Kapanış
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915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.474.513
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,78
|551.181.021
|% 8,00
|
|ASUZU
|80,70
|230.460.923
|% 7,89
|
|KARSN
|5,92
|1.369.034.267
|% 7,64
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,00
|86.849.261
|% -8,22
|
|ITTFH
|1,35
|57.455.302
|% -6,90
|
|AKFGY
|3,12
|28.346.747
|% -6,02
|
|AYCES
|68,45
|3.313.300
|% -5,00
|
|GARAN
|12,50
|5.465.312.384
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.930.454.602
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.447.549.853
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,50
|2.283.926.009
|% 1,31
|
|TUPRS
|226,30
|2.083.447.813
|% 5,55
|
|GARAN
|12,50
|5.465.312.384
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,32
|2.031.914.256
|% 0,83
|
|PETKM
|9,40
|2.447.549.853
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.005.213
|% 0,74
|
|KARSN
|5,92
|1.369.034.267
|% 7,64
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6821
|14,6865
|% 0,10
|
|Euro
|16,2105
|16,2211
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1666
|19,2627
|% -0,29
|
|Frank
|15,7701
|15,8651
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9037
|3,9233
|% 0,15
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-12,01
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,06
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