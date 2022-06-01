***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.06.2022 17:12
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.05.2022 tarihli açıklamamız. Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 10.06.2022 olmak üzere vade sonu 09.09.2022 olan 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 06-07-08 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033954
BIST
17:142.580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,64
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:1416,4400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0446
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:1417,5765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0452
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:14973,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,46
|Açılış
|: 973,85
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:14
|PENTA
|496,60
|81.275.824
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.270.367
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.909.240
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.487.775
|% 9,86
|
|ALCAR
|343,50
|99.080.620
|% 9,19
|
|PSGYO
|12,96
|254.261.179
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|33.821.530
|% -9,97
|
|MEPET
|3,20
|24.186.758
|% -8,83
|
|METRO
|1,12
|73.922.127
|% -5,88
|
|ALKA
|40,22
|40.810.214
|% -5,68
|
|THYAO
|49,72
|3.429.420.078
|% -0,36
|
|SASA
|38,18
|1.832.643.814
|% 4,66
|
|KRDMD
|15,01
|1.601.947.309
|% 2,11
|
|GARAN
|15,11
|1.474.723.152
|% 3,85
|
|SISE
|21,16
|1.471.840.555
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,83
|998.465.284
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,76
|1.263.600.812
|% 3,25
|
|DOHOL
|4,03
|978.216.578
|% 0,50
|
|KARSN
|7,20
|1.238.823.381
|% 3,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.342.518.189
|% 1,91
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4248
|16,4400
|% 0,27
|
|Euro
|17,5480
|17,5765
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,5028
|20,6057
|% -0,54
|
|Frank
|16,9839
|17,0863
|% -0,26
|
|Riyal
|4,3680
|4,3899
|% 0,14
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,92
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,71
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.468
|6.629
|26,83
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|12,98
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,18
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,40
|
Seans Raporu
17:14
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17:29ULUUN
Yüzde 7.10 oranında artışla 15.24 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 442, 713 adet işlem
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17:28TMPOL
Yüzde 5.37 oranında artışla 19.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 487, 187 adet işlem
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17:27EPLAS
Yüzde 8.55 oranında artışla 17.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 546, 792 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GARAN, HEKTS
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 85 artarak (% 1.39 ) 2, 322