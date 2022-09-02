***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.09.2022 16:58
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29.08.2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 09.09.2022 olmak üzere vade sonu 09.12.2022 olan 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 05-06-07 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059672
BIST
16:493.222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 78,99
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
16:4918,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:4918,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1139
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:491.002,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.002,59
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:49
|OYYAT
|25,30
|20.521.881
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.069.447
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|597.446.745
|% 9,98
|
|DYOBY
|21,06
|47.746.087
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|45.033.905
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.611.008
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,34
|94.705.200
|% -8,05
|
|BTCIM
|29,90
|12.275.810
|% -5,97
|
|PENTA
|390,70
|65.206.772
|% -5,49
|
|OSMEN
|32,00
|8.613.431
|% -4,76
|
|YKBNK
|7,94
|7.067.107.416
|% 4,89
|
|AKBNK
|13,03
|5.420.739.857
|% 9,96
|
|GARAN
|24,00
|4.375.312.017
|% 5,63
|
|HALKB
|8,99
|3.938.766.723
|% 5,52
|
|THYAO
|71,65
|3.772.186.673
|% 0,77
|
|YKBNK
|7,94
|7.067.107.416
|% 4,89
|
|HALKB
|8,99
|3.938.766.723
|% 5,52
|
|ISCTR
|8,83
|3.682.171.498
|% 9,83
|
|AKBNK
|13,03
|5.420.739.857
|% 9,96
|
|EKGYO
|4,06
|1.739.759.477
|% 1,50
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2186
|18,2233
|% 0,15
|
|Euro
|18,2103
|18,2187
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,9840
|21,0892
|% 0,23
|
|Frank
|18,4893
|18,6007
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8326
|4,8568
|% 0,14
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|13,46
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|8,61
|
|Cumhuriyet
|6.721
|6.822
|65,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|33,00
|
|Yarım
|3.287
|3.324
|17,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|0,11
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|1,98
|
Seans Raporu
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