***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.08.2023 14:53
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 31.07.2023 tarihli açıklamamız Bankamızca 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı ilgi açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vade başı 11.08.2023 olmak üzere vade sonu 10.11.2023 olan 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli VakıfBank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup VakıfBank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 07-08-09 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 200.000.000 TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 300.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Söz konusu finansman bonosunun ihraç ve halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri de içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179633
BIST
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15:267.263
En Düşük
|Değişim
|: 1,32%
|| 94,46
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
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7.175
En Yüksek
7.263
15:2626,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0315
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
15:2629,5670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0412
|Açılış
|: 29,6500
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,2683
En Düşük
29,5443
15:261.688,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.688,23
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|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
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1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler15:26
|KTSKR
|68,20
|90.680.524
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|737.305.379
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|6.591.034
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|MIPAZ
|24,88
|35.496.302
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|9.706.416
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,65
|1.062.809.772
|% -6,25
|
|ATSYH
|55,85
|1.511.662
|% -4,53
|
|EREGL
|41,64
|4.904.218.740
|% 2,16
|
|ASTOR
|115,10
|4.326.246.903
|% 1,77
|
|SASA
|64,15
|4.234.460.298
|% -0,39
|
|THYAO
|234,30
|4.222.349.417
|% 1,43
|
|KONTR
|222,70
|2.745.273.019
|% 7,02
|
|EKGYO
|8,71
|1.925.122.371
|% 1,63
|
|IHYAY
|1,27
|273.970.773
|% -0,78
|
|SKBNK
|3,19
|627.928.955
|% 5,98
|
|YKBNK
|14,31
|2.697.305.448
|% -0,14
|
|ZOREN
|4,37
|762.291.188
|% 2,10
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9576
|26,9672
|% 0,12
|
|Euro
|29,5578
|29,5670
|% -0,14
|
|Sterlin
|34,2569
|34,4287
|% -0,17
|
|Frank
|30,5442
|30,7282
|% -0,38
|
|Riyal
|7,1650
|7,2010
|% 0,08
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|7,06
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-5,00
|
|Tam
|11.048
|11.121
|-10,00
|
|Yarım
|5.528
|5.586
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.793
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|0,15
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,48
|
Seans Raporu
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15:40
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