***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
02.02.2024 15:09
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.01.2024 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan VakıfBank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.01.2024 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246422
BIST
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17:048.652
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 5,40
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
17:0430,4617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1281
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
17:0432,9459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1116
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8919
17:041.988,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -15,93
|Açılış
|: 1.988,67
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.987,98
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|879.961.670
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.418.029.785
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|87.519.060
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|389.890.331
|% -9,97
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|NTHOL
|25,34
|130.513.338
|% -7,79
|
|THYAO
|277,00
|13.397.139.809
|% 0,91
|
|SAHOL
|77,75
|5.714.198.415
|% 5,93
|
|EREGL
|43,42
|4.266.170.596
|% -0,69
|
|AKBNK
|39,12
|3.772.533.196
|% -2,40
|
|ASTOR
|126,40
|3.643.820.823
|% 6,22
|
|ZOREN
|4,72
|923.687.718
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|386.396.572
|% 4,78
|
|EKGYO
|9,90
|1.794.702.461
|% -3,32
|
|YKBNK
|22,16
|3.143.527.946
|% -0,89
|
|PETKM
|22,00
|2.486.859.571
|% -1,70
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4581
|30,4616
|% 0,42
|
|Euro
|32,9411
|32,9517
|% -0,32
|
|Sterlin
|38,4896
|38,6827
|% -0,17
|
|Frank
|35,1365
|35,3481
|% -0,24
|
|Riyal
|8,0985
|8,1391
|% 0,36
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|903,63
|905,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,30
|956,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,30
|78,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,31
|2.030,63
|% 0,66
|