***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi
01.03.2021 09:50
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Bunu takiben, 26 Şubat 2021 tarihinde VakıfBank'ın tüm derecelendirme notlarını teyit ederken, uzun vadeli yerel para not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Bankanın güncel notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913835
BIST
14:071.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 33,61
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:077,2655
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -0,1594
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:078,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -0,2119
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:07408,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,11
|Açılış
|: 408,19
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,91
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ITTFH
|2,75
|33.740.729
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.611.063
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.201.496
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.319.948
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,51
|1.580.382.635
|% 5,33
|
|THYAO
|13,88
|1.104.640.965
|% 2,89
|
|GARAN
|9,01
|841.196.663
|% 1,01
|
|KOZAL
|132,10
|728.102.044
|% 2,24
|
|GUBRF
|82,30
|500.367.450
|% 3,13
|
|SISE
|7,51
|1.580.382.635
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,29
|309.598.808
|% 2,69
|
|GARAN
|9,01
|841.196.663
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,92
|72.745.313
|% 4,55
|
|THYAO
|13,88
|1.104.640.965
|% 2,89
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2612
|7,2655
|% -2,15
|
|Euro
|8,7515
|8,7575
|% -2,36
|
|Sterlin
|10,1209
|10,1717
|% -1,84
|
|Frank
|7,9252
|7,9730
|% -2,52
|
|Riyal
|1,9325
|1,9422
|% -2,09
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,68
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-68,84
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-34,22
|
|Çeyrek
|657
|672
|-17,11
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,82
|