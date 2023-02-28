***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.02.2023 18:24
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/11/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
07/11/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/02/2023
Açıklama
İlgi: 16.11.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen dönem incelemesi sonucunda Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 10 üzerinden 9,38, görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.
Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Rapor Bankamızın internet sitesinde (www.vakifbank.com.tr) yer almaktadır.
Bankamız Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 4 ana başlıkla aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,12 9,76 9,79 9,13 9,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117738
BIST