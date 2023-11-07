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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

07.11.2023 15:15
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/11/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
07/11/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/02/2023
Açıklama

İlgi: 16.11.2022 tarihli açıklamamız
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." ile 7/11/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi sözleşmesi yenilenmiştir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,12 9,76 9,79 9,13 9,38




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214999


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