***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi07/11/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi07/11/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/02/2024Açıklamaİlgi: 07.11.2023 tarihli açıklamamız Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen dönem incelemesi sonucunda Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 100 üzerinden 93,83, görünümü ise "Pozitif" olarak belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Rapor Bankamızın internet sitesinde (www.vakifbank.com.tr) yer almaktadır. Bankamız Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 4 ana başlıkla aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not91,18 97,6 97,9 91,3 93,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252524BIST