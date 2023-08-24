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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

24.08.2023 18:23
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişme


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
14082023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
28.08.2023
Davanın Konusu
02.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının ve ilgili toplantıda alınan (8), (9), (11) ve (13) sayılı kararların iptali istemi.
Karşı Taraf(lar)
Ali BALIKÇI
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya Numarası: 2023/592)
Davanın Duruşma Tarihi
20.12.2023
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Bankamızın 
02.08.2023 tarihli Genel Kurul toplantısının ve bu toplantıda alınan (8), (9), (11) ve (13) sayılı kararların iptali istemiyle pay sahiplerimizden Ali BALIKÇI tarafından Şirketimiz aleyhine İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2023/592 Esas sayılı dosya ile dava açıldığı hususu 18.08.2023 tarihinde öğrenilmiştir. Bankamız gerekli hukuki işlemlere başlamıştır. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189381


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