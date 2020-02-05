***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız,İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında, yurt dışında nitelikli kurumsal yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden tahvil ihracının gerçekleştiği duyurulmuştu.Bu kapsamda, 750 Milyon ABD Doları tutarındaki ihraç bedeli 5 Şubat 2020 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.İşleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817266BIST