***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2020 19:23
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında, yurt dışında nitelikli kurumsal yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden tahvil ihracının gerçekleştiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda, 750 Milyon ABD Doları tutarındaki ihraç bedeli 5 Şubat 2020 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
İşleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817266
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,60
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9833
En Düşük
5,9798
18:056,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5823
En Düşük
6,5779
18:05299,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,47
|Açılış
|: 299,50
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% -0,26
|
|Frank
|6,1203
|6,1572
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-0,17
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|1,49
|