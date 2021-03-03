***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 15:14
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Bankamız ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında akdedilmesi planlanan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 03.03.2021 tarihinde başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914808
BIST
15:381.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,84
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
15:387,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
15:388,8972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
15:38408,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,30
|Açılış
|: 408,87
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler15:38
|INDES
|27,72
|294.281.208
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.498.552
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.357.398
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|34.657.095
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|53,95
|36.914.188
|% -8,56
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,90
|2.266.919.352
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,21
|1.525.536.961
|% 5,56
|
|PETKM
|5,70
|1.497.435.050
|% 2,89
|
|GARAN
|9,32
|1.223.448.347
|% 1,30
|
|SISE
|7,75
|987.344.822
|% 0,26
|
|PETKM
|5,70
|1.497.435.050
|% 2,89
|
|KRDMD
|7,21
|1.525.536.961
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,46
|448.110.804
|% 1,65
|
|SKBNK
|1,40
|228.031.083
|% 1,45
|
|DOHOL
|3,35
|535.653.042
|% 3,72
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3676
|% 0,10
|
|Euro
|8,8923
|8,8972
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2571
|10,3085
|% 0,11
|
|Frank
|7,9960
|8,0441
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9579
|1,9678
|% 0,11
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,79
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|2,00
|
|Tam
|2.703
|2.772
|0,82
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|0,40
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|0,93
|
Seans Raporu
15:38
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