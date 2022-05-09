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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2022 09:02
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

VakıfBank, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla toplam 1 milyar ABD Doları karşılığı 199,5 milyon ABD Doları ve 738,7 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır.  Bankanın sürdürülebilir sendikasyon kredisi olan işlemin yenileme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşmiştir. 367 gün vadeli  kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için SOFR +% 2,75 ve Euro kısmı için  Euribor + %2,10 olarak gerçekleşmiştir. İşleme ilişkin basın bülteni ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027620


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Tam 6.138 6.294 42,17  
Yarım 2.967 3.045 20,40  
Çeyrek 1.488 1.522 10,20  
Gümüş.Ons 21,83 21,88 0,05  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 0,12  
B. Petrol 104 104 -1,66  
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