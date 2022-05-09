***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıfBank, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla toplam 1 milyar ABD Doları karşılığı 199,5 milyon ABD Doları ve 738,7 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Bankanın sürdürülebilir sendikasyon kredisi olan işlemin yenileme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşmiştir. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için SOFR +% 2,75 ve Euro kısmı için Euribor + %2,10 olarak gerçekleşmiştir. İşleme ilişkin basın bülteni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027620BIST