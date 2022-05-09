***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 09:02
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VakıfBank, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla toplam 1 milyar ABD Doları karşılığı 199,5 milyon ABD Doları ve 738,7 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Bankanın sürdürülebilir sendikasyon kredisi olan işlemin yenileme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşmiştir. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için SOFR +% 2,75 ve Euro kısmı için Euribor + %2,10 olarak gerçekleşmiştir. İşleme ilişkin basın bülteni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027620
BIST
14:082.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,86
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
14:0815,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1746
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
14:0816,1436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2025
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
14:08911,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,21
|Açılış
|: 911,48
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler14:08
|PKENT
|229,40
|68.621.770
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.309.510
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.471.033
|% 9,90
|
|MTRKS
|37,44
|34.071.748
|% 9,15
|
|GEDZA
|24,68
|54.178.861
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.313.848
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|21.379.804
|% -9,70
|
|AKSGY
|2,16
|25.086.085
|% -6,49
|
|KARSN
|5,12
|542.408.445
|% -6,23
|
|SISE
|19,62
|1.663.170.261
|% 1,87
|
|THYAO
|42,42
|1.588.979.010
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,51
|1.530.387.347
|% 1,10
|
|ASELS
|24,12
|1.237.106.717
|% 1,60
|
|EREGL
|34,08
|1.228.369.632
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,82
|967.129.583
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,85
|648.801.036
|% -0,21
|
|KARSN
|5,12
|542.408.445
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,74
|364.062.231
|% 1,36
|
|AKBNK
|8,69
|826.739.163
|% 0,35
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2525
|15,2596
|% 1,16
|
|Euro
|16,1238
|16,1436
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,7847
|18,8789
|% 1,30
|
|Frank
|15,2609
|15,3528
|% 0,95
|
|Riyal
|4,0556
|4,0760
|% 1,15
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,11
|
|Altın Gr.
|911
|911
|12,21
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.138
|6.294
|42,17
|
|Yarım
|2.967
|3.045
|20,40
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|10,20
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,66
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:23ETILR
Yüzde 4.74 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 898, 500 adet işlem
-
14:22TUKAS
Yüzde 6.85 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 533, 014 adet işlem
-
14:21AKENR
Yüzde 5.73 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 811, 037 adet işlem
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 8 artarak (% 1.02 ) 2, 762
-
14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK