***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 18:15
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun kararıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulu tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 7 Temmuz 2022 tarihinde 3,52 TL fiyattan 297.018 adet Bankamız hisse senedi geri alımı yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043276
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0814
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05968,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,28
|Açılış
|: 968,74
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2916
|17,2969
|% 0,47
|
|Euro
|17,5740
|17,5979
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7127
|20,8166
|% 1,23
|
|Frank
|17,6954
|17,8020
|% 0,20
|
|Riyal
|4,5938
|4,6168
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,53
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,36
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.486
|6.598
|-10,00
|
|Yarım
|3.174
|3.226
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|5,17
|