***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında akdedilmesi planlanan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 08.03.2023 tarihinde başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121735BIST