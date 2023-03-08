***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2023 17:19
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında akdedilmesi planlanan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 08.03.2023 tarihinde başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121735
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0580
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1342
En Düşük
19,8891
17:591.106,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.106,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9340
|18,9439
|% 0,12
|
|Euro
|20,0149
|20,0241
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,3010
|22,4128
|% -0,04
|
|Frank
|20,0110
|20,1316
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0299
|5,0551
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,75
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|4,04
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.543
|7.611
|28,00
|
|Yarım
|3.685
|3.724
|13,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,07
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-0,55
|