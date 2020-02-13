***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.08.2020Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,6000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,8402Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB82014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 13 Şubat 2020 tarihli açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'inde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları belirlenmiş olup yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu finansman bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 750.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin talep toplama, 17-18-19 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ihraca ilişkin satış ve dağıtım sonuçları 20 Şubat 2020 tarihinde ayrıca duyurulacaktır. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ve "Özet" ilgide belirtilen 13.02.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818882BIST