***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB32084 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 31.03.2020Vade (Gün Sayısı) 46Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB32084Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.768.348Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.03.2020Kayıt Tarihi 30.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 68.768.348Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 14 Şubat 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 14 Şubat 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB32084 ISIN kodlu 46 gün vadeli 68.768.348 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (31.03.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833598BIST