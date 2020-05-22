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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.05.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB82030 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB82030
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 387.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 2,2947 8.880.489 Evet
2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 24.02.2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 178 gün vadeli 387.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 387.000.000 TL nominal değerli 178 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 1. kupon ödemesi bugün (22.05.2020) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846570


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ISGSY 6,71 6.768.540 % 10,00  
PNSUT 19,14 127.592.510 % 10,00  
CMENT 39,10 6.870.943 % 9,96  
YAPRK 11,15 28.132.813 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2775 8,3190 % 0,01  
Frank 6,9823 7,0244 % 0,16  
Riyal 1,8080 1,8171 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 380 380 3,09  
Cumhuriyet 2.460 2.496 22,10  
Tam 2.533 2.561 22,70  
Yarım 1.236 1.252 11,10  
Çeyrek 618 626 5,50  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 0,03  
Seans Raporu
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