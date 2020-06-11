TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.409.967
|% 10,00
|ARDYZ
|32,36
|138.432.856
|% 9,99
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|GLRYH
|11,80
|54.660.692
|% 9,97
|YUNSA
|14,45
|127.832.311
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5912
|8,6343
|% -0,19
|Frank
|7,1875
|7,2308
|% 0,55
|Riyal
|1,8073
|1,8163
|% 0,44
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-11,26
|Altın Gr.
|379
|379
|0,18
|Cumhuriyet
|2.453
|2.477
|-5,30
|Tam
|2.525
|2.545
|-5,40
|Yarım
|1.232
|1.242
|-0,70
|Çeyrek
|616
|622
|-0,80
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|-0,26
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|-0,04
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-1,35
Seans Raporu
- 14:32CRDFA Yüzde -5.14 oranında düşüşle 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 678, 231 adet işlem
- 14:30HURGZ Yüzde -5.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 452, 287 adet işlem
- 14:29INFO Yüzde -45.91 oranında düşüşle 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 023 adet işlem
- 14:28XU100 Endeks 109, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 8, 860.00 milyon TL de
- 14:26CRDFA Yüzde -5.14 oranında düşüşle 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 222 adet işlem