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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.10.2020 17:51
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBE2065 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 32
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBE2065
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.389.003
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.10.2020
Kayıt Tarihi 02.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.389.003
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 03 Eylül 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 03 Eylül 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE2065 ISIN kodlu 32 gün vadeli 50.389.003 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (05.10.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878279


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FORMT 4,40 32.723.039 % 10,00  
ITTFH 5,72 138.026.669 % 10,00  
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Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,33 24,37 0,62  
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