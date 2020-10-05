***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBE2065 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.10.2020Vade (Gün Sayısı) 32Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBE2065Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.389.003Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.10.2020Kayıt Tarihi 02.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.389.003Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 03 Eylül 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 03 Eylül 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE2065 ISIN kodlu 32 gün vadeli 50.389.003 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (05.10.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878279BIST