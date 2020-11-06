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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.11.2020 16:23
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBK2018 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBK2018
Satışa Başlanma Tarihi 14.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 807.123.341
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.11.2020
Kayıt Tarihi 05.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 807.123.341
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 14 Mayıs 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 15 Mayıs 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK2018 ISIN kodlu 175 gün vadeli 807.123.341 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (06.11.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886660


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MARKA 4,62 28.024.199 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.566 3.620 94,00  
Tam 3.542 3.633 87,49  
Yarım 1.712 1.757 42,32  
Çeyrek 859 879 21,16  
Gümüş.Ons 25,60 25,63 0,24  
Gümüş Gr. 7,02 7,03 0,15  
B. Petrol 39,49 39,49 -1,44  
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