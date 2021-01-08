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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.01.2021 18:33



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,8253
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB52116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 08 Ocak 2021 tarihli açıklamalarımız Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'inde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmiştir. Söz konusu finansman bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 600.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin talep toplama, 11-12-13 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ihraca ilişkin satış ve dağıtım sonuçları 14 Ocak 2021 tarihinde ayrıca duyurulacaktır. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu", "Özet" ve "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilgide belirtilen 08.01.2021 tarihli açıklamalarımız ekinde yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898506


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INVEO 58,30 84.591.958 % 10,00  
YESIL 151,80 96.573.986 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş Gr. 6,11 6,11 -0,31  
Seans Raporu 18:05
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