***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil 15. Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 06.09.2027Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSVKFB92719Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 525.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 40Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 3,4894 18.319.350 Evet2 19.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 3,9469 20.721.225 Evet3 18.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 4,0408 21.214.200 Evet4 17.09.2018 14.09.2018 17.09.2018 4,7569 24.973.725 Evet5 17.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 6,6168 34.738.200 Evet6 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 5,1045 26.798.625 Evet7 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 4,718 24.769.500 Evet8 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 5,6857 29.849.925 Evet9 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 4,5559 23.918.475 Evet10 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 3,8009 19.954.725 Evet11 15.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 3,6726 19.281.150 Evet12 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 3,4655 18.193.875 Evet13 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 4,0914 21.479.850 Evet14 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 4,145 21.761.250 Evet15 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021 4,417 23.189.250 Evet16 13.09.2021 10.09.2021 13.09.2021 5,317317 13.12.2021 10.12.2021 13.12.202118 14.03.2022 11.03.2022 14.03.202219 13.06.2022 10.06.2022 13.06.202220 12.09.2022 09.09.2022 12.09.202221 12.12.2022 09.12.2022 12.12.202222 13.03.2023 10.03.2023 13.03.202323 12.06.2023 09.06.2023 12.06.202324 11.09.2023 08.09.2023 11.09.202325 11.12.2023 08.12.2023 11.12.202326 11.03.2024 08.03.2024 11.03.202427 10.06.2024 07.06.2024 10.06.202428 09.09.2024 06.09.2024 09.09.202429 09.12.2024 06.12.2024 09.12.202430 10.03.2025 07.03.2025 10.03.202531 10.06.2025 09.06.2025 10.06.202532 08.09.2025 05.09.2025 08.09.202533 08.12.2025 05.12.2025 08.12.202534 09.03.2026 06.03.2026 09.03.202635 08.06.2026 05.06.2026 08.06.202636 07.09.2026 04.09.2026 07.09.202637 07.12.2026 04.12.2026 07.12.202638 08.03.2027 05.03.2027 08.03.202739 07.06.2027 04.06.2027 07.06.202740 06.09.2027 03.09.2027 06.09.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 14.08.2017, 15.08.2017, 25.08.2017, 18.09.2017 ve 20.09.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli ve yılda dört faiz ödemeli 525.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin 15. kupon ödemesi bugün (14.06.2021) gerçekleştirilmiştir. Bankamızca ödemesi gerçekleştirilecek olan bir sonraki dönem kupon oranı %5,3173 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942238BIST