***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.06.2021 17:42
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 133 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944548
BIST
17:381.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -18,13
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.374
17:388,6988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0655
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6888
17:3810,3882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0783
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3761
17:38498,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,27
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,80
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ATATP
|26,40
|48.107.353
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.362.128
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.795.039
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.888.716
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.131.441
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.988.345
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.914.812
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|VKFYO
|6,61
|41.106.346
|% -8,95
|
|GARAN
|8,15
|952.747.118
|% -0,61
|
|THYAO
|13,97
|845.349.276
|% -2,17
|
|EKGYO
|1,95
|842.389.253
|% -4,88
|
|SASA
|29,02
|543.538.470
|% -1,02
|
|KRDMD
|6,64
|462.428.965
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,95
|842.389.253
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|412.150.659
|% -1,81
|
|GARAN
|8,15
|952.747.118
|% -0,61
|
|AKBNK
|5,32
|401.629.351
|% -0,37
|
|SKBNK
|1,07
|77.371.669
|% -2,73
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6980
|8,7017
|% -0,71
|
|Euro
|10,3873
|10,3943
|% -0,69
|
|Sterlin
|12,0786
|12,1392
|% -0,44
|
|Frank
|9,4374
|9,4942
|% -0,83
|
|Riyal
|2,3158
|2,3274
|% -0,61
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,33
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,86
|