***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.07.2021 13:46
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB72148 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB72148
Satışa Başlanma Tarihi 08.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 440.450.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.07.2021
Kayıt Tarihi 08.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 440.450.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 09 Nisan 2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 09 Nisan 2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB72148 ISIN kodlu 91 gün vadeli 440.450.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (09.07.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949963
BIST