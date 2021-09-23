***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.12.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,5795Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFBA2143Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 295.323.136İhraç Fiyatı 0,96342Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi : 17.09.2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 17.12.2021 vadeli 84 günlük 300 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 20-21-22 Eylül 2021 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 20-21-22 Eylül 2021 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965013BIST